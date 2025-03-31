Паслер принимает участие в совете при полпреде президента в УрФО

31 марта в Екатеринбурге Артем Жога проводит Совет при полпреде УрФО. Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, в рамках мероприятия запланированы доклады глав регионов Уральского федерального округа.
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