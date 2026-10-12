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Царьград

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Краш-тест для "цифрового рая": Почему атака на один дата-центр "Яндекса" парализовала полстраны и к чему это приведёт?

Краш-тест для "цифрового рая": Почему атака на один дата-центр "Яндекса" парализовала полстраны и к чему это приведёт?

Один дрон, упавший на дата-центр "Яндекса" во Владимире, наглядно показал уязвимость нашего "цифрового рая".

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