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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухамадуллин о Селебрини: «Макклин вытворяет потрясающие вещи. Он очень открытый и всесторонне развитый парень, который может хорошо играть в защите и нападении»

Защитник « Эдмонтона » Шакир Мухамадуллин поделился мнением об игре форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини .

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