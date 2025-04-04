Межрегиональный наркокурьер, перевозивший около килограмма «синтетики», задержан в Курской области

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в результате оперативных мероприятий задержан 29-летний житель Советского района, выполнявший обязанности межрегионального наркокурьера.
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