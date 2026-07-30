PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Голосование на выборах главы Владивостока стало самым мирным в истории

Голосование на выборах главы Владивостока стало самым мирным в истории

Выборы Константина Шестакова главой Владивостока 30 июля стали, наверное, самыми «мирными» выборами в постсоветской истории города — на голосовании по двум кандидатурам не было подано ни одного голоса против, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии