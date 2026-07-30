Голосование на выборах главы Владивостока стало самым мирным в истории

Выборы Константина Шестакова главой Владивостока 30 июля стали, наверное, самыми «мирными» выборами в постсоветской истории города — на голосовании по двум кандидатурам не было подано ни одного голоса против, сообщает PRIMPRESS.
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