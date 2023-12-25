Жительница Новосибирска довела до комы новорожденную дочь

Девочку в возрасте 15 дней привезли в больницу Новосибирска после клинической смерти. Следователи проверяют обстоятельства инцидента, и глава Следственного комитета потребовал доложить ему о первых результатах.
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