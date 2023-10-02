Нехватка вакцин для профилактики полиомиелита среди детей возникла в регионах

В ряде российских регионов образовался дефицит вакцин для профилактики детей от полиомиелита. Производителю вакцины «Полиоваксин» (выпускается «Нанолеком» совместно с Центром имени Чумакова) не удалось сразу заключить контракты на этот препарат.
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