Нехватка вакцин для профилактики полиомиелита среди детей возникла в регионах

В ряде российских регионов образовался дефицит вакцин для профилактики детей от полиомиелита. Производителю вакцины «Полиоваксин» (выпускается «Нанолеком» совместно с Центром имени Чумакова) не удалось сразу заключить контракты на этот препарат.