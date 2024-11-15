Владимир Панфилов: "Владимир Воронин принял правильное и мудрое решение"

Владимир Воронин, занимая в свое время пост министра внутренних дел и президента Молдовы, принял правильное и мудрое решение, не разрешив правоохранительным органам применять оружие против участников массовых беспорядков у здания МВД и администрации президента, поскольку тогда было много травмированных сотрудников полиции, они начали бы стрельбу, и было бы много жертв.