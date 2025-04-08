Смоленской области передали копию Знамени Победы

Губернатор Василий Анохин: «Её передала дочь легендарного смолянина, Героя Советского Союза Михаила Егорова» Координаторы «Бессмертного полка» из российских субъектов, включая Смоленскую область, а также из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, сегодня получили для своих малых родин копии Знамени Победы, сообщил глава региона Василий Анохин.