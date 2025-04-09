В комментариях к предыдущей статье о хоккеисте А. Овечкине настоящий пир духа. Его поклонники и фанаты, любители российского и мирового хоккея явили себя во всей красе.
Такой "хоккей" нам не нужен...
Комментарии
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Игорь Максаков
От этого собирательного образа какой толк для страны в целом? Овечкин молодец, понял, что там за бугром он сможет себя реализовать на все сто, вот и уехал.
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15 час.
Лидия Санникова
За баблом поехал... Да, пофиг на него. Российский мигрант.
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Просто таких денег не нашлось, чтобы его клюшку оплачивать...
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11 час.
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