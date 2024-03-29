Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

Андрей Алферов

Границы 1991 года,это международное признанные границы СССР, правопреемником которого является Россия (РФ). Все это знают,поэтому молчат и в данном случае отскакивают от таких решений. Вывод : Украины, по закону СССР - не существует, пор то Россия зачем то её признаёт? Отозвать признание по суду и Украина станет сепаратистом по отношению к РФ, и поставки оружия сепаратистам прекратятся. Иначе нарушение международного права.