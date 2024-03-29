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Царьград

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Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

Готов отдать Крым и Донбасс: Зеленский попросил мирных переговоров

"Страна 404" готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года, хотя ранее это было обязательным условием Киева для старта диалога с Москвой.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Оставить кусочек землицы, чтобы поместилась кокетливая ножка вражеской базы? И вновь начинается бой?
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8 час.
Андрей Алферов
Границы 1991 года,это международное признанные границы СССР, правопреемником которого является Россия (РФ). Все это знают,поэтому молчат и в данном случае отскакивают от таких решений. Вывод : Украины, по закону СССР - не существует, пор то Россия зачем то её признаёт? Отозвать признание по суду и Украина станет сепаратистом по отношению к РФ, и поставки оружия сепаратистам прекратятся. Иначе нарушение международного права.
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Наркоману верить нельзя,нам нужна Одесса и воссоединение с Приднестровьем,там наши люди и военная база! А этих тварей фашистских с землей сравнять!
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7 час.

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