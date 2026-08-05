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ИА Реалист

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SOCAR осталась с проектом, который требует всё больше вложений

SOCAR осталась с проектом, который требует всё больше вложений

БАКУ (ИА Реалист). Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила сделку по приобретению доли японской ITOCHU в проекте «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ), увеличив своё участие с 31,65% до 35,3%.

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