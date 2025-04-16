Во Владимирской области прошло заседание президиума Госсовета РФ

15 апреля президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию заседания Президиума Госсовета, на котором основное внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры и созданию комфортной городской среды.
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