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Во Владимирской области прошло заседание президиума Госсовета РФ

Во Владимирской области прошло заседание президиума Госсовета РФ

15 апреля президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию заседания Президиума Госсовета, на котором основное внимание было уделено вопросам развития инфраструктуры и созданию комфортной городской среды.

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