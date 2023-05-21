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Зеленского не заметили на возложении цветов в Парке мира в Хиросиме

Зеленского не заметили на возложении цветов в Парке мира в Хиросиме

Украинский президент Владимир Зеленский не появился во время возложения цветов к мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы лидерами государств G7.

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