Минстрой назвал способ сэкономить в платежах за отопление

Минстрой предложил регионам самим решать, когда переходить на единые нормативы, что поможет жителям меньше платить за ЖКУ Минстрой РФ предлагает не продлевать срок перехода к единым нормативам потребления коммунальных услуг, а определить, что региональные власти смогут устанавливать его самостоятельно, пишет "Парламентская газета".
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