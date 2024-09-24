Минстрой назвал способ сэкономить в платежах за отопление

Минстрой предложил регионам самим решать, когда переходить на единые нормативы, что поможет жителям меньше платить за ЖКУ Минстрой РФ предлагает не продлевать срок перехода к единым нормативам потребления коммунальных услуг, а определить, что региональные власти смогут устанавливать его самостоятельно, пишет "Парламентская газета".