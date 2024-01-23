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Песни о напитках и выпивке - 2

Песни о напитках и выпивке - 2

Продолжение, начало  ЗДЕСЬ      UB40 - Red Red Wine   "Red Red Wine" - песня, первоначально написанная, исполненная и записанная американским певцом Нилом Даймондом (Neil Diamond) в 1967 году, которая вошла в его второй студийный альбом Just for You.

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