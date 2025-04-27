Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские перестали стесняться. Главная тайна СВО раскрыта в прямом эфире

Русские перестали стесняться. Главная тайна СВО раскрыта в прямом эфире

Царьград Фото: коллаж Царьграда Русские перестали стесняться. Главная тайна СВО раскрыта в прямом эфире.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Огромное спасибо и низкий поклон корейским воинам. Корейцы в отличие от других помнят добро. Они оказались настоящими друзьями.
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8 час.
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