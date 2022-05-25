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Ryzen 9 7950X сможет работать на частоте 5,5 ГГц для нескольких ядер без всякого разгона. AMD раскрыла подробности демонстрации на Computex

Ryzen 9 7950X сможет работать на частоте 5,5 ГГц для нескольких ядер без всякого разгона. AMD раскрыла подробности демонстрации на Computex

Два дня назад AMD формально представила процессоры Ryzen 7000, не особо раскрывая подробности. Но она показала работу нового CPU на частоте 5,5 ГГц и игре Ghostwire: Toyko.

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