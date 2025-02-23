В Россию привезли новую модель Geely дешевле Lada Vesta

В России появились в продаже новые автомобили бренда Geely под названием Panda Knight. Они есть в наличии в Краснодаре, а во Владивостоке и Благовещенске машину предлагают привезти под заказ с полным пакетом документов.
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