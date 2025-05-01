Google открыла доступ к интерактивному ИИ-поисковику, который станет ответом н...

Google открыла доступ к интерактивному ИИ-поисковику, который станет ответом на SearchGPT и Perplexity AIРанее в этом году Google анонсировала скорое появление AI Mode — поискового чат-бота на базе технологий искусственного интеллекта, который интегрирован в фирменное приложение компании.