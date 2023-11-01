Чайник может увеличить счета за электричество

Специалист рассказал, в чем проблема электрических чайников. Одной из причин увеличения сумм в счетах за электричество является… накипь, образовавшаяся на нагревательных элементах электроприборов из-за жесткой воды.
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