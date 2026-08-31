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Тихая роскошь закончилась: 7 главных модных трендов осени 2026

Тихая роскошь закончилась: 7 главных модных трендов осени 2026

Несколько лет мода убеждала нас в том, что роскошь должна быть тихой: никаких логотипов, кричащих цветов и вещей «на один сезон».

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