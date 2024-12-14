Литовскую спортсменку дисквалифицировали за русофобскую футболку на ЧМ

Чемпионат мира по фитнессу в Венгрии ознаменовался русофобским скандалом.Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на чемпионате мира по фитнесу, который проходит в эти дни в Будапеште за надпись на футболке на английском языке «Make Russia small again» — «Сделайте Россию снова маленькой».
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