Литовскую спортсменку дисквалифицировали за русофобскую футболку на ЧМ

Чемпионат мира по фитнессу в Венгрии ознаменовался русофобским скандалом.Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на чемпионате мира по фитнесу, который проходит в эти дни в Будапеште за надпись на футболке на английском языке «Make Russia small again» — «Сделайте Россию снова маленькой».