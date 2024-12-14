Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Это какая то ловушка, люди ждут другого. Лукавит Путин, он просто испугался фронтовиков вот ищет пятый угол.Президент объявил...
  • евгений черкашин
    Это что за алкогольный или наркотический бред?Оборона прорвана....
  • Амара Карпова
    К Победе шаг за шагом🙏Лучшие ребята❤️😘С БОГОМ🙏Освобождение Петр...

Литовскую спортсменку дисквалифицировали за русофобскую футболку на ЧМ

Литовскую спортсменку дисквалифицировали за русофобскую футболку на ЧМ

Чемпионат мира по фитнессу в Венгрии ознаменовался русофобским скандалом.Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали на чемпионате мира по фитнесу, который проходит в эти дни в Будапеште за надпись на футболке на английском языке «Make Russia small again» — «Сделайте Россию снова маленькой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх