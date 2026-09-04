adidas Originals и Simone Rocha выпустили совместную коллекцию осень–зима 2026. Её впервые показали на подиуме во время Недели моды в Лондоне, а теперь модели поступили в продажу.
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