«Новая Сирия»: друзский вопрос, израильская экспансия и нарастающий распад страны

СХ

Сергей Храмов

Евреи Израиля подставили друзов из которых формируются военные летчики Израиля. Друзы летчики будут бомбить Сирию с территории Израиля. Сами израильтяне дохлые здоровьем и трусоваты для полетов на истребителях и могут только на танках с задней дверью ползать по земле. Теперь для новой власти друзкие племена это 5 колонна по уничтожению Сирии Израилем и участь их в Сирии будет печальной. РВСН.