«Новая Сирия»: друзский вопрос, израильская экспансия и нарастающий распад страны Продвигаясь в сторону Эс-Сувейды и требуя демилитаризации, Биньямин Нетаньяху активно формирует выгодные его режиму внешнеполитические расклады «Пусть будет ясно: мы не позволим [запрещённой в России – здесь и далее Прим.
«Новая Сирия»: друзский вопрос, израильская экспансия и нарастающий распад страны
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СХ
Сергей Храмов
Евреи Израиля подставили друзов из которых формируются военные летчики Израиля. Друзы летчики будут бомбить Сирию с территории Израиля. Сами израильтяне дохлые здоровьем и трусоваты для полетов на истребителях и могут только на танках с задней дверью ползать по земле. Теперь для новой власти друзкие племена это 5 колонна по уничтожению Сирии Израилем и участь их в Сирии будет печальной. РВСН.
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