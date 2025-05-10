В России отреагировали на визит лидеров четырех западных стран в Киев

Коалиция западных лидеров, которые приехали с визитом в Киев, опять навязывает свои рецепты урегулирования украинского кризиса, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
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