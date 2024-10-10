Стало известно, почему бактериофаги могут стать отличной заменой антибиотиков Ирэн ОрлонскаяПо утверждению врача-иммунолога и кандидата медицинских наук Николая Крючкова, патогенные микроорганизмы имеют больше трудностей с адаптацией к бактериофагам, чем к антибиотикам.
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