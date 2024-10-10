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Стало известно, почему бактериофаги могут стать отличной заменой антибиотиков

Стало известно, почему бактериофаги могут стать отличной заменой антибиотиков

Стало известно, почему бактериофаги могут стать отличной заменой антибиотиков Ирэн ОрлонскаяПо утверждению врача-иммунолога и кандидата медицинских наук Николая Крючкова, патогенные микроорганизмы имеют больше трудностей с адаптацией к бактериофагам, чем к антибиотикам.

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