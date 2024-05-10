Каждый счастливый обладатель домашнего питомца из семейства кошачьих наверняка сталкивался с проблемой пострадавших от острых коготков предметов мебели.
Как защитить диван от кошачьих когтей?
Комментарии
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Мой кот лет до 10 с удовольствием драл и когтеточки и диван с пуфиком. А потом как-то перестал драть мебель. А кошка наоборот, пока была молодой, интересовалась только когтеточками, а в последний год (ей 8 лет) стала драть новое кресло и обои в коридоре.
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10 час.
Элеонора Коган
Лично мне коты всего дороже. И мебели тоже.
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7 час.
Михаил Сартин
Привезли с дачи. Поела, спит на балконе. Уже сил нет на глупости. А на даче бесилась от души. И травка и по деревьям полазила, по кустам. Бабочки, жучки, кошки в гости заходят, но при моем приближении - удирают. Вобщем побеситься кошке тоже надо. Пусть лучше это будет на даче.
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7 час.
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