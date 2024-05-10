Как защитить диван от кошачьих когтей?

Неизвестно Неизвестно Мой кот лет до 10 с удовольствием драл и когтеточки и диван с пуфиком. А потом как-то перестал драть мебель. А кошка наоборот, пока была молодой, интересовалась только когтеточками, а в последний год (ей 8 лет) стала драть новое кресло и обои в коридоре.

Элеонора Коган Лично мне коты всего дороже. И мебели тоже.