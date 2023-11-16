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"ВО": Танковая армия России прорвала оборону ВСУ под Купянском

"ВО": Танковая армия России прорвала оборону ВСУ под Купянском

Русским танкистам удалось отбросить ВСУ на вторую линию обороны юго-западнее Ивановки на Купянском направленииО прорыве подразделений 1-й гвардейской танковой армии ВС России пишет портал "Военное обозрение" со ссылкой на украинские паблики.

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