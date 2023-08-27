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Бетербиев рассказал, о чем мечтает в боксе: «Выиграть все, перейти в другие веса»

«Когда я в профессионалы перешел, то стал относится к боксу, как к профессии. А до этого я горел желанием просто выиграть каждый матч.

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