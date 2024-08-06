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Свыше 15 тысяч человек посетили масштабный фестиваль в Няндоме

Свыше 15 тысяч человек посетили масштабный фестиваль в Няндоме

Накануне на озере Боровое близ Няндомы прошел фестиваль счастливых людей «10 меридиан».Для проведения «меридиана» были разработаны новые проекты, связанные с Русским Севером и его культурными особенностями.

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