Первая неделя великого поста позади.

Решила в этом году попоститься духовно и в пищевом плане. В пищевом плане мне сложнее держать пост, нет самодисциплины и организм требует больше белка еще и рецепты приготовления постного чего-нибудь по-быстрому у меня закончились.
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