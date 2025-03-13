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Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области

Командование группировки войск «Север» доложило президенту и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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