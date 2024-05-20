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Правительство Ирана провело экстренное заседание

Правительство Ирана провело экстренное заседание

Правительство Ирана на фоне крушения вертолета с президентом Ибрахимом Раиси на борту провело вечером в воскресенье, 19 мая, экстренное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, передает IRNA.

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