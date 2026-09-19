Дрон упал на градирню Курской АЭС-2: работа станции не пострадала

На градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 упал вражеский беспилотник и взорвался, однако существенных повреждений не было.
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