Выборы в Госдуму 2026

Выборы в Госдуму 2026Явка на выборах в РФ составила более 56,5%.Это один из самых высоких процентов явки за все время проведения выборов в Госдуму в РФ.
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Не нужно быть пророком, чтобы предугадать исход выборов. Одного не могу понять, зачем устраивать балаган и бросать деньги на ветер, если их можно было потратить с гораздо большей пользой. Показуха эта не только раздражает людей но и еще больше разочаровывает в правительстве. Первые молча проглатывают беспредел властей, вторые включили дурочку и делают вид, что все законно. Интересно кто следующий в очереди за званием "Герой России", Хуснуллин, Затулин, Матвиенко, или сестры близнецы Голикова и Панфилова??
Интересно, а сколько голосов останется, если проверить бюллетени на то как они были использованы - где голосовали люди, а где "голоса" были уже впечатаны в типографиях?
Хорошо бы еще и отпечатки пальцев проверить с бюллютеней, ведь такое оборудование есть, которое может снять и проанализировать отпечатки с бюллютеней в автоматическом режиме.
Ну а повторяющиеся или нечитаемые отпечатки, равно как и отсутствие отпечатков - четкий показатель фальсификации...
А уж про то как можно манипулировать так называемой системой дистанционного голосования я даже начинать говорить не хочу...
Почти половина граждан России НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ... Да... ТАК И ЖИВЕМ!! ВСЕ... ВСЕМ... ПО...