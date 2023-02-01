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Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение ВАР. В игре «Аль-Ахли» – «Окленд» отменили пенальти из-за фола за пределами штрафной

На клубном ЧМ судья впервые разъяснил решение зрителям на стадионе. Египетский «Аль-Ахли» разгромил новозеландский «Окленд» (3:0) в 1-м раунде турнира, проходящего в Марокко.

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