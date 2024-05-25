Он назвал Путина убийцей и славил Бандеру, а в театре Вахтангова его чествуют

нн

наталья никифорова

Куда ни плюнь обязательно в еврея попадешь. Они что, совсем берега потеряли? Забыли кто их от Гитлера спасал? Иногда напрашивается неприятная мыслишка, а может Гитлер прав был? Я ни в коем случае не желаю огульно обвинять всех евреев в подлости и предательстве, но в последнее время количество таковых возросло в геометрической прогрессии.