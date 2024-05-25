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Он назвал Путина убийцей и славил Бандеру, а в театре Вахтангова его чествуют

Он назвал Путина убийцей и славил Бандеру, а в театре Вахтангова его чествуют

Юрий Кот Не мог пройти мимо слов возмущения Татьяны Васильевой:   "Он назвал Путина убийцей, призвал бомбить Москву и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Особенно, когда был помоложе видно. Но еврей европейского происхождения.
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17 час.
нн
наталья никифорова
Куда ни плюнь обязательно в еврея попадешь. Они что, совсем берега потеряли? Забыли кто их от Гитлера спасал? Иногда напрашивается неприятная мыслишка, а может Гитлер прав был? Я ни в коем случае не желаю огульно обвинять всех евреев в подлости и предательстве, но в последнее время количество таковых возросло в геометрической прогрессии.
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13 час.
Natalija Osminina
Ну, для начала надо понимать, что примерно 500 000 евреев служили в Вермахте, да и сама Вторая Мировая была проплачена  Ротшильдами.  Одни евреи , зачищая  других, оприсваивая  их деньги. Там же тоже какая-то клановость есть, колена и пр.  Фиг там разберешь.
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13 час.

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