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Русская весна

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Трамп начал встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН (ВИДЕО)

Трамп начал встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп начал встречу с главарем Киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

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