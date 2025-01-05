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Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

Называя отборного нациста русским солдатом, мы размываем образ врага

ДМИТРИЙ АСТРАХАНЬ - специально для ИА Регнум. Главным медиасобытием уходящей недели стало видео с нашлемной камеры украинского боевика, на которой от его лица запечатлён стрелковый бой, перешедший в рукопашную схватку.

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Комментарии
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Александр Денисов
Нет на территории 404 наших братьев, есть предатели и всякие прочие ждуны....
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