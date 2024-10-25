В Норильске началось голосование за вторую премию "Герой Северного города"

В Норильске стартует второй сезон народной премии "Герой Северного города". Эта инициатива была запущена в прошлом году в ознаменование 25-летия местной медиакомпании "Северный город" при поддержке "Норильского никеля" и авиакомпании NordStar.
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