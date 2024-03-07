Красный-чёрный – плюс-минус: как определить полярность

Физики до сих пор не пришли к единому определению понятия «электрический ток». Одно из популярных определений звучит так: электрический ток – это направленное движение электрически заряженных частиц в электрической цепи.
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