Перед Новым Годом приморские электрички станут длиннее: список направлений

С 20 по 24 и с 27 по 30 декабря увеличенное число вагонов останется у следующих электричек: Владивосток- Мыс Чуркин, отправление в 18:21 Мыс Чуркин- Надеждинская, отправление в 19:10 Надеждинская - Владивосток, отправление в 07:01 А накануне новогодних праздников дополнительные вагоны появятся у следующих электропоездов: 17, 24, 30 и 31 декабря вечерний рейс Владивосток- Тихоокеанская; 29 декабря (10 вагонов), 30 и 31 декабря (12 вагонов) - Владивосток-Ружино; 30 и 31 декабря утренний рейс Владивосток- Партизанск; 30 и 31 декабря рейс Владивосток- Спасск- Владивосток.