vostokmedia

266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безбадченко
    А видимо в уведомлении будет записано типа: а ту заначку 40 000 в книге "Сказок братьев Гримм" что на полке с футболк...24 часа: как буду...
  • игорь поляков
    А кто будет нести ответственность за сохранность имущества находящееся в квартире или машине(деньги,драгоценности, до...24 часа: как буду...
  • М В
    Так себе. Ляпнули чтоб было. Тяжелей проколов больше видимо. ИнтернетомарателиЖителям Владивост...

Перед Новым Годом приморские электрички станут длиннее: список направлений

Перед Новым Годом приморские электрички станут длиннее: список направлений

С 20 по 24 и с 27 по 30 декабря увеличенное число вагонов останется у следующих электричек: Владивосток- Мыс Чуркин, отправление в 18:21 Мыс Чуркин- Надеждинская, отправление в 19:10 Надеждинская - Владивосток, отправление в 07:01 А накануне новогодних праздников дополнительные вагоны появятся у следующих электропоездов: 17, 24, 30 и 31 декабря вечерний рейс Владивосток- Тихоокеанская; 29 декабря (10 вагонов), 30 и 31 декабря (12 вагонов) - Владивосток-Ружино; 30 и 31 декабря утренний рейс Владивосток- Партизанск; 30 и 31 декабря рейс Владивосток- Спасск- Владивосток.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх