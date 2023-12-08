12 привлекательных актрис, которые не побоялись превратиться в дурнушек для роли в кино

Давайте вспомним актрис, которые, несмотря на свою привлекательность, не побоялись предстать в фильмах и сериалах в роли не таких симпатичных, как они сами, девушек, чем произвели большое впечатление на зрителей.
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