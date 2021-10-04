СМИ: В Лондоне проверят сделки с недвижимостью, связанные с президентом Азербайджана

Орган управления королевской собственностью Великобритании Crown estate начал внутреннюю проверку предполагаемой покупки им лондонской недвижимости у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает газета Guardian со ссылкой на расследование.
Орган управления королевской собственностью Великобритании Crown estate начал внутреннюю проверку предполагаемой покупки им лондонской недвижимости у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает газета Guardian со ссылкой на расследование.
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