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СМИ: В Лондоне проверят сделки с недвижимостью, связанные с президентом Азербайджана

СМИ: В Лондоне проверят сделки с недвижимостью, связанные с президентом Азербайджана

Орган управления королевской собственностью Великобритании Crown estate начал внутреннюю проверку предполагаемой покупки им лондонской недвижимости у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает газета Guardian со ссылкой на расследование.

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