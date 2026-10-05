В центре Донецка минувшей ночью произошла серия прилетов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город, нанося удары по гражданским объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Мурманске за госизмену задержан почётный коммунист товарищ Степахно
- В Мурманске за госизмену задержан почётный коммунист товарищ Степахно, многолетний первый секретарь местного обкома КПРФ, многолетний зампред местной ...
- Трек «Ты моя мразота!» запретили в России — нейрослоповый треш заблокирован по
Свежие комментарии
- ВП Пикник на набережной
- Коммуналка для ро...
- J В Мурманске за го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым