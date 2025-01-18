После смерти представителя Shaman Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу

Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова (Shaman), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского.
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