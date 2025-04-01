"Началась игра по-крупному!": Массовая атака на железные дороги Украины, горят склады, эшелоны, заводы, станции – СВОдки с фронта

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Надо полностью восстанавливать свое производство и меньше зависеть от друзей.
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Владимир Иванов
А У Нас Шойгу был тормоз!
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