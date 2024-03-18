FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Игорь Петров, а к чему это вы выставили  тут фото уважаемого всеми человека Николая Дроздова? Да ещё с такой подписью.Безбилетница изби...
  • Ирина Жога
    Жидам,пусть предложит.Сектор Газа отдохнёт от бомбежекМакрон предложит ...
  • Игорь Петров
    Безбилетница изби...

Названы напитки, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Названы напитки, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Они проанализировали диетические привычки более 100 000 человек в течение более 9 лет. Внимательно изучив потребление различных видов углеводов, ученые пришли к выводу, что само по себе общее количество углеводов в рационе не влияет на риск сердечных заболеваний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх