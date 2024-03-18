Названы напитки, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Они проанализировали диетические привычки более 100 000 человек в течение более 9 лет. Внимательно изучив потребление различных видов углеводов, ученые пришли к выводу, что само по себе общее количество углеводов в рационе не влияет на риск сердечных заболеваний.
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