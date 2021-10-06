Пять стран ЕС призвали расследовать рекордный скачок цен на газ

Министры финансов Испании, Франции, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для «немедленного реагирования на резкие скачки цен» на газ, сообщает агентство Bloomberg.
Министры финансов Испании, Франции, Греции, Чехии и Румынии выступили с совместным заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для «немедленного реагирования на резкие скачки цен» на газ, сообщает агентство Bloomberg.
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